Abdülkadir Ömür maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

02 Nisan 2020 Perşembe 19:51 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 19:51

Koronavirüs ile mücadele eden ülkemiz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatılmış ve spor kulüpleri de yaptıkları destekle kampanyaya destek olmaya başlamışlardı. Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür de bu dayanışmaya sessiz kalmadı ve maaşının yarısını bağışladığını duyurdu. Ömür, ayrıca kampanyaya destek vermesi adına Uğurcan Çakır'ı da davet etti.

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olarak maaşının yüzde 50'sini bağışlayacağını duyurdu.

Bordo-mavili takımda destek kampanyası başlatan genç oyuncu, dayanışma pasını da Uğurcan Çakır'a attı.

Abdülkadir Ömür, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlayacağımıza yürükten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."

UĞURCAN DA KATILDI!

Abdülkadir'in destek olması için davet ettiği Uğurcan, Sosa'yı davet ederek şu açıklamayı yaptı;

"Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum."