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Spor

Abdülkadir Ömür: Puan kaybetsek bile liderliği kaybetmeyecektik

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da bir gol atan Abdülkadir Ömür, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2021 Cumartesi 22:22 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 22:22
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Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplsmanında 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür maçın ardından açıklamalar yaptı.

Abdülkadir Ömür, "Çok önemli bir maçtı. Puan kaybetsek bile liderliği kaybetmeyecektik. Ancak kazanma alışkanlığımız var. Maça böyle hazırlanıyoruz. Çok iyi bir hava var, bu da başarıyı getiriyor. İyi hazırlandık ve kazanmayı başardık. Beşiktaş ile maçlarımız bu statta keyifli oluyor. Saygı duyduğumuz bir rakip. Son dakikaya kadar mücadele ettik." dedi.

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