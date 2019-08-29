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Abdülkadir Ömür sahayı sedyeyle terk etti

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynadığı maçta Abdülkadir Ömür sakatlandı.

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UEFA Avrupa Ligi play off rövanç maçında Trabzonspor, AEK'yı konuk etti.
 
Milli futbolcu Abdülkadir Ömür devrenin sonuna doğru sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli futbolcunun yerine 44. dakikada Yusuf Sarı dahil oldu.
 
Trabzonspor Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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