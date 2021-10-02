İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2021 Cumartesi / 25 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkadir Ömür: Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz
Spor

Abdülkadir Ömür: Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz

Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncusu Abdülkadir Ömür, maç sonu açıklamalarda bulundu.

2 Ekim 2021 Cumartesi 19:00 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 19:00
ABONE OL

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kayserispor'u deplasmanda yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Hedefin şampiyonluk olduğunu belirten Abdülkadir, "Bizim kazanmamız gerekiyordu. Geçici de olsa lider olduk. Çok iyi bir kadromuz var. 2 beraberlik almıştık, bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kazandık. Bizim için, geleceğimiz için kazanmamız gerekiyordu. Şampiyonluk için kadro kuruldu. Ona yönelik kaliteli bir takımız. Sahaya yansıyor bu durum. Şampiyon olmanın hayalini kuruyoruz. Çok erken tabii ama bunu düşünüyoruz." dedi.

A Milli Takım ve genç oyuncu Ahmetcan için de konuşan milli futbolcu, "Milli takıma yeni bir hoca geldi. Millete hayırlı olsun. Ahmetcan'a hayırlı olsun. Çok güzel bir kardeşimiz. Geleceği parlak olur. Çok iyi performans sergiledi. Herkes ona güvendi. Umarım geleceği çok güzel olur." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.