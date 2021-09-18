Abdülkadir Ömür: Şampiyonlukta ismimin yazmasını istiyorum

18 Eylül 2021 Cumartesi 19:02 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:05

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara hak verdiğini kaydeden Abdülkadir, "Geçmişe dönmek biraz acı veriyor. Taraftarlarımıza da hak veriyorum. Kötü oynamıştım, onları da anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım. 8 sene altyapıda oynayarak geldim. Onlar da bana şefkatle yaklaşıyorlar. Herkes benim yanımda oldu. Hocam da bana güvendi. En iyi performansımı sergilemek istiyorum. Şampiyonlukta ismimin de yazmasını istiyorum" dedi.