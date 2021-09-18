İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2021 Cumartesi / 11 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,658
  • EURO
    10,1795
  • ALTIN
    488.028
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkadir Ömür: Şampiyonlukta ismimin yazmasını istiyorum
Spor

Abdülkadir Ömür: Şampiyonlukta ismimin yazmasını istiyorum

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçtan sonra kendisine gösterilen tepkiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2021 Cumartesi 19:02 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 19:05
ABONE OL

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Kasımpaşa'yı 1-0 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara hak verdiğini kaydeden Abdülkadir, "Geçmişe dönmek biraz acı veriyor. Taraftarlarımıza da hak veriyorum. Kötü oynamıştım, onları da anlıyorum. Sürekli iyi performans bekliyorlar. Ben de bu takımın taraftarıyım. 8 sene altyapıda oynayarak geldim. Onlar da bana şefkatle yaklaşıyorlar. Herkes benim yanımda oldu. Hocam da bana güvendi. En iyi performansımı sergilemek istiyorum. Şampiyonlukta ismimin de yazmasını istiyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.