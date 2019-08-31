Abdülkadir Ömür'den Trabzsonspor'a kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi’nde AEK’yı eleyerek gruplara kalmanın moraliyle Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Trabzonspor, Kadıköy'deki 22 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmenin hesaplarını yapıyor.

Bordo mavililerde Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet ve Onazi, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Yeni transfer Sturidge ise kadroya alınmadı.

Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün durumu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: