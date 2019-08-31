Abdülkadir Ömür'den Trabzsonspor'a kötü haber!
Trabzonspor’da AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturidge Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.
UEFA Avrupa Ligi’nde AEK’yı eleyerek gruplara kalmanın moraliyle Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak Trabzonspor, Kadıköy'deki 22 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmenin hesaplarını yapıyor.
Bordo mavililerde Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet ve Onazi, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Yeni transfer Sturidge ise kadroya alınmadı.
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün durumu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
“UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda oynadığımız AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."
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