Abdülkadir Ömür’e Milan yolu gözüktü

Bordo-Mavililer’in satmama kararı aldığı Abdülkadir’e son olarak İtalyan devlerinden Milan’ın kanca attığı öğrenildi. La Gazetta dello Sport, 19 yaşındaki Türk yetenek için Milan’ın bayram sonrası Trabzon’un kapısını çalacağı ve 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacağını yazdı. Milan’da bir diğer Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu da forma giyiyor. Abdülkadir geçen sezon 5 gol atıp, 9 asist yaptı.