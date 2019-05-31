Abdülkadir Ömür’e Milan yolu gözüktü
TRABZONSPOR’UN genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa’nın köklü kulüpleri tarafından paylaşılamıyor.
- StarSpor
Bordo-Mavililer’in satmama kararı aldığı Abdülkadir’e son olarak İtalyan devlerinden Milan’ın kanca attığı öğrenildi. La Gazetta dello Sport, 19 yaşındaki Türk yetenek için Milan’ın bayram sonrası Trabzon’un kapısını çalacağı ve 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacağını yazdı. Milan’da bir diğer Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu da forma giyiyor. Abdülkadir geçen sezon 5 gol atıp, 9 asist yaptı.
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