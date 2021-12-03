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Spor

Abdülkadir Ömür'e sürpriz teklif! Avrupa kulübü talip oldu

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür için Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne yeniden devreye girdi. Devre arasında teklifte bulunmaya hazırlanan Saint-Etienne için Trabzonspor'un cevabı şimdiden belli. Bordo mavililer Abdülkadir Ömür için devre arasında gelen teklifleri değerlendirmeme kararı alırken sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek.

Star.com.tr3 Aralık 2021 Cuma 07:49 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 07:49
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Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür bu sezon bordo mavililerin şampiyonluk yolunda takıma sağladığı katkı ile dikkat çekiyor. Sakatlığını atlatan ve form tutan yıldız oyuncu Avrupa kulüplerinin tekrardan radarına girdi. Geçtiğimiz sezondan bu yana Abdülkadir Ömür'ü izleyen Fransız kulübü Saint-Etienne oyuncu için tekrardan devreye girdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR AVRUPA YOLCUSU

22 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ü geçtiğimiz sezondan bu yana izleyen Saint-Etienne Fransa Ligue 1'de iyi gitmiyor. Ligde son sırada bulunan Saint-Etienne alt sıralardan kurtulmak isterken devre arasında da transfer atağa kalkacak. Ancak Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için devre arasında transfer değerlendirmesi beklenmiyor. Bordo mavililer milli futbolcu için sezon sonunda gelen transfer tekliflerini değerlendirecek.

15 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Abdülkadir Ömür bu sezon Trabzonspor'da çıktığı 15 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi. 22 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde gösterdiği performansla bu sezon tekrardan takdir toplarken takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Star.com.tr

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