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Abdülkadir Ömür’ün son talibi İtalyan devi

Trabzonspor’da gösterdiği performansla Avrupa’nın dev ekiplerini peşinde koşturan Abdülkadir Ömür’e bir talip daha çıktı.

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Menajerler aracılığıyla Trabzonspor’la temas kuran Roma’nın genç yıldız için Bordo-Mavililere yapacağı teklif ise merak konusu. Trabzonspor daha önce Abdülkadir Ömür için Monaco’dan gelen resmi teklifi reddetmişti.
 
Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür için İtalya'dan talip var. Roma, Cengiz Ünder'in ardından Abdülkadir Ömür'e de göz koydu.
 
Tutto Mercato'da yer alan habere göre Roma, 20 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını öğrenmek adına ilk adımı attı ve menajerlerle temasa geçti. Öte yandan Liverpool'un da Abdülkadir ile ilgilendiği ancak Roma'nın daha istekli ve daha ciddi olduğu belirtildi.
 
Haberde, Trabzonspor'un genç yetenek için 20 milyon euro civarında bonservis istediğine de vurgu yapıldı.
 
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kısa süre önce yaptığı açıklamada Monaco'dan Abdülkadir için teklif aldıklarını ancak geri çevirdiklerini itiraf etmişti.
 
Geçen sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Abdülkadir Ömür, takımı adına 5 gol atıp 8 asist yaptı.
 
(Ntvspor)
 

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