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Abdülkadir Parmak: Performansım oynadıkça daha iyi oluyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak, Bursaspor maçı sonrası konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"SOSA BANA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Oynadıkça daha iyi olduğunu söyleyen Parmak, "Performansım oynadıkça daha iyi oluyor. Her oyuncu için bu böyledir. Bende de oluyor. Sosa bana çok yardımcı oluyor. Tecrübelerini bana aktarıyor. Çok iyi bir aile olduk burada. Serimizi devam ettirmek istiyoruz. Kolbastı dansımız bir anda gelişiyor. Müzik çalınca bir anda oynuyoruz. Bizim orada alıştık zaten, düğünlerde falan oynuyoruz." dedi.

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