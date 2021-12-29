Abdülkadir Sünger hayran bıraktı! Galatasaray maçına damga vurdu

29 Aralık 2021 Çarşamba 07:23 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 07:23

Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Denizlispor'un kalesini koruyan Abdülkadir Sünger, özellikle ilk devrede yaptığı kurtarışlarla büyük beğeni aldı.

İlk devrede Denizlispor kalesini abluka altına alan sarı kırmızılılar, Abdülkadir Sünger'in ördüğü duvarı geçemedi.

İLK YARIDA HARİKA PERFORMANS

Sarı kırmızılılar Mostafa Mohamed, Alexandru Cicaldau ve Morutan'la birçok kez Denizlispor kalesini yoklarken 21 yaşındaki kaleci harika kurtarışlarla gole izin vermedi.

Denizlispor'un ilk devrede soyunma odasına 2-1 önde gitmesindeki en büyük pay sahibi Abdülkadir olurken ikinci yarıda Mostafa ve Halil'in gollerine engel olamadı.

FARKA ENGEL OLDU

Müsabakanın son anlarına doğru farkı açmak isteyen Galatasaray, Mostafa ve Halil'le iki net pozisyon daha bulurken Abdülkadir yine kalesini gole kapattı.

Maç içerisinde kalesine gelen 21 şutun 18'ini kurtaran Abdulkadir Sünger, penaltılarda da yaptığı kurtarışla turu getirdi. Denizlispor'un seri penaltı atışlarında da rol alan Abdulkadir, penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

"ALDIK ARTIK DEDİM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan genç kaleci, "Penaltılara gittiğimizde kendime güveniyordum. Kim olursa olsun aldık artık dedim. Hoca 5. penaltıyı da bana attırdı. Bir tane de kurtardım. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'I ŞAMPİYONLUKTAN ETMİŞTİ

Abdulkadir Sünger, geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'a şampiyonluğa mal olan penaltıyı kurtarmayı da başarmıştı.

Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçta Abdulkadir, Emre Akbaba'nın 42. dakikasındaki penaltısında da gole izin vermedi. Ardından sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı şampiyonluğu 1 gol farkla kaybetti.

YALNIZCA 3 MAÇTA OYNADI

Denizlispor alt yapısından yetişen Abdülkadir, bu sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 3 maçta görev aldı.