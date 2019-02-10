Abdülkadir ve Yusuf görücüde

Trabzonspor'un iki yıldızının taliplileri arttı. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için; İngiltere, Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya’dan 10 farklı takımın devrede olduğu, gözlemcilerin dünkü maça da bu oyuncuları izlemek için geldiği öğrenildi. Bordo-Mavili takımda performansıyla dikkat çeken isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki Abdülkadir Ömür’ün piyasa değerini 2 milyon euro, Yusuf’un ise 11 milyon euro.