Abdülkadir’e 14 milyon euro

TRABZONSPOR’DA bu sezon yıldızı iyice parlayan Abdülkadir Ömür için yeni bir transfer teklifi geldi. Liverpool’dan sonra bir başka İngiliz ekibi Bournemouth, genç futbolcunun transferi için Trabzonspor’a 14 milyon euroluk teklifte bulundu. Devre arasında Liverpool’dan Solanke’ye 21,2 milyon euro ödeyerek transfer eden Bournemouth, Abdülkadir için de 9 milyon eurosu peşin olmak üzere 14 milyon euroluk bir teklif yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu teklifi reddederken, genç oyuncuyu şampiyonluğa oynayan bir takıma göndermek istediğini belirtti. Bournemouth’un ise yeni bir teklif hazırladığı ve özellikle bir sonraki transferinden gelecek satış hakkıyla Ağaoğlu’nu ikna edeceği öne sürüldü.