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Spor

Abdülkerim Bardakçı ayrılıyor! İşte yeni adresi

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken stoper Abdülkerim Bardakçı için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden İspanyol ekibi Sevilla'nın bu sefer de Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:55 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakçı ayrılıyor! İşte yeni adresi
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Sarı kırmızılılarda bu anlamda takımdaki futbolculara transferde büyük bir ilgi söz konusu.

Galatasaray zirvede lider konumda yer alırken savunmadaki futbolcuların performansı da büyük dikkat çekti.

Cimbom'da Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinin yakaladığı uyum futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

Aslan'da Danimarkalı futbolcu Nelsson ile Abdülkerim savunmada gösterdikleri performansla tarafların sevgisini kazanmayı başardılar.

Hatta Nelsson'u başarılı performansı nedeniyle Sevilla'nın yakından takip ettiği biliniyordu.

Cimbom'da Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken bir flaş gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'a yaz transfer döneminde katılan Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla Avrupa'da takımların transfer radarına giren bir başka isim oldu.

Nelsson'a talip olan Sevilla'nın, Abdülkerim Bardakcı için de devreye girdiği öğrenildi.

Sevilla'nın, Nelsson'u yakından takip ederken Abdülkerim'in de performansından oldukça etkilendiği öne sürüldü.

İspanyol ekibinin geçen sezon Galatasaray'dan kadrosuna kattığı fakat beklentilerin bir hayli altında kalan Marcao'nun boşluğunu Abdülkerim Bardakcı ile doldurmak istediği bir başka gelen bilgiler arasında.

Abdülkerim bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol, 2 asistle hücumda da takımına önemli katkı sağladı.

Abdülkerim Bardakcı çok yönlü olarak sahada görev alabiliyor.

Futbolcu ana mevkisi olan stoper dışında sol bek ve önlibero pozisyonlarında oynayabiliyor.

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