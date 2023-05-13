Sarı kırmızılılarda bu anlamda takımdaki futbolculara transferde büyük bir ilgi söz konusu.



Galatasaray zirvede lider konumda yer alırken savunmadaki futbolcuların performansı da büyük dikkat çekti.

Cimbom'da Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinin yakaladığı uyum futbolseverlerin gözünden kaçmadı.

Aslan'da Danimarkalı futbolcu Nelsson ile Abdülkerim savunmada gösterdikleri performansla tarafların sevgisini kazanmayı başardılar.

Hatta Nelsson'u başarılı performansı nedeniyle Sevilla'nın yakından takip ettiği biliniyordu.

Cimbom'da Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken bir flaş gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'a yaz transfer döneminde katılan Abdülkerim Bardakcı gösterdiği performansla Avrupa'da takımların transfer radarına giren bir başka isim oldu.

Nelsson'a talip olan Sevilla'nın, Abdülkerim Bardakcı için de devreye girdiği öğrenildi.

Sevilla'nın, Nelsson'u yakından takip ederken Abdülkerim'in de performansından oldukça etkilendiği öne sürüldü.

İspanyol ekibinin geçen sezon Galatasaray'dan kadrosuna kattığı fakat beklentilerin bir hayli altında kalan Marcao'nun boşluğunu Abdülkerim Bardakcı ile doldurmak istediği bir başka gelen bilgiler arasında.

Abdülkerim bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol, 2 asistle hücumda da takımına önemli katkı sağladı.

Abdülkerim Bardakcı çok yönlü olarak sahada görev alabiliyor.

Futbolcu ana mevkisi olan stoper dışında sol bek ve önlibero pozisyonlarında oynayabiliyor.