Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının düşecek olmasından dolayı yerli transferlere önem veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yla anlaşmaya vardı.

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BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON AVRO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yeşil beyazlı kulüp 27 yaşındaki stoper için 2 milyon avro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Siyah beyazlıların sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı başarılı futbolcu, Kasım 2021'de Konyaspor ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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ABDÜLKERİM BARDAKÇI'NIN TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Abdülkerim Bardakçı'nın tavrı ise Beşiktaş'ın transferdeki en büyük avantajı. Başarılı defans oyuncusu kariyerine Beşiktaş'tan başka bir kulüpte devam etmek istemediğini, yeşil beyazlı yönetime bildirdiği öğrenildi.