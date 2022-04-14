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Spor

Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş için gemileri yaktı!

Abdülkerim Bardakçı gelecek sezon için Beşiktaş ile anlaşmya vardı. Konyaspor'un 2 milyon avro bonservis bedeli belirlediği Abdülkerim Bardakçı, 'Kariyerime Beşiktaş'tan başka bir takımda devam etmek istemiyorum' diyerek kulübüne kararlılığını bildirdi.

Türkiye Gazetesi14 Nisan 2022 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:10
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Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının düşecek olmasından dolayı yerli transferlere önem veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yla anlaşmaya vardı.

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BONSERVİS BEDELİ 2 MİLYON AVRO

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Yeşil beyazlı kulüp 27 yaşındaki stoper için 2 milyon avro bonservis bedeli belirlemiş durumda. Siyah beyazlıların sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı başarılı futbolcu, Kasım 2021'de Konyaspor ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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ABDÜLKERİM BARDAKÇI'NIN TERCİHİ BEŞİKTAŞ

Abdülkerim Bardakçı'nın tavrı ise Beşiktaş'ın transferdeki en büyük avantajı. Başarılı defans oyuncusu kariyerine Beşiktaş'tan başka bir kulüpte devam etmek istemediğini, yeşil beyazlı yönetime bildirdiği öğrenildi.

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