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Spor

Abdülkerim Bardakçı: En büyük hayalim A Milli Takım forması giymek

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı, A milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2023 Salı 18:30 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakçı: En büyük hayalim A Milli Takım forması giymek
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Galatasaray'ın 28 yaşındaki, A Milli Futbol Takımının kalıcı oyuncusu olmak istiyor.

A Millilerin, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Letonya ve Galler ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Bardakçı;

"Çok şükür, mükemmel bir ortam var burada. Herkes birbiriyle çok iyi, aile ortamı var. Milli Takımda kalıcı olmak istiyorum. Hoca çok iyi karşıladı beni. Planlarını anlattı Letonya ve Galler maçlarında. Bana çok sıcaktı, çok pozitifti. Ben sezon bittiği günün ardına hemen milli takım olduğu için bireysel çalışmalara başladım. En büyük hayalim, A Milli Takım forması giymek. Buna çok az zaman kaldı. İnşallah formanın hakkını veririm." ifadelerini kullandı.

'BİZ DAHA İYİ BİR TAKIMIZ'

Abdülkerim Bardakçı; "Letonya ve Galler maçları zor olacak. Letonya, fiziksel olarak uzun ama biz daha kaliteliyiz. Topun bizde kalacağı bir maç olacak. Galip geleceğimizi düşünüyorum. Galler maçı için de aynı şeyi düşünüyorum. Biz daha iyi takımız. O maçtan da alnımızın akıyla çıkarız inşallah. Biz takım olarak buna çok iyi hazırlanıyoruz. Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Biz Türkiye Milli Takımı olarak tek hedefimiz galibiyet." dedi.

'SAVUNMAMIZ EMİN ELLERDE'

Milli takımda olmanın değerine de vurgu yapan 28 yaşındaki stoper; "Türkiye Milli Takım formasını giymek, bu ortamda bulunmak herkesin hayali, hedefi. Buraya gelince yorgunluğu düşünmüyorsunuz. Oynayacağınız maçlara odaklanıyorsunuz. Merih, Çağlar ile maçları konuşuyoruz. Avrupa çapında stoperler. Kim oynarsa oynasın, savunmamız emin ellerde. Hocanın da söylediği bir şey, hücuma çıkmak. Benim özelliklerimden biri. Boş alan bulduğum zaman hücuma giderim, hoşuma da gidiyor.' diye belirtti.

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