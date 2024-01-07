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Spor

Abdülkerim Bardakcı: Evimizde bize zor maç yok

Galatasaray'ın evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından konuştu.

7 Ocak 2024 Pazar 21:29 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı: Evimizde bize zor maç yok
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Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta eski takımına 2 gol atan Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Abdülkerim Bardakcı "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İçeride taraftarı arkamıza aldığımızda zor bir maç yok. Konya takımına iyi hazırlandık. Çok şükür galip geldik, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Golleri hakkında konuşan Abdülkerim Bardakcı "Galatasaray'a layık olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Sürekli duran toplara çalışıyorum. İki gol attım, nasip oldu. İnşallah devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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