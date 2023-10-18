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Spor

Abdulkerim Bardakçı formayı bırakmıyor

2022-2023 sezonunu başında Galatasaray'a Konyaspor'dan transfer edilen Abdulkerim Bardakçı, gösterdiği performansla herkesi etkilemeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte ilk 11'in değişmez ismi olan başarılı stoper, şimdi de milli formanın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

18 Ekim 2023 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Abdulkerim Bardakçı formayı bırakmıyor
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Marcao Sevilla'ya satıldığında savunmaya alternatif olması için transfer edilen, ancak takımın vazgeçilmezi olan Abdülkerim'in yerine Galatasaray'da başka bir takviye dahi düşünülmüyor.

28 yaşındaki stoper şimdi de A Milli Takım'daki formaya ambargo koymaya kararlı.

Ay Yıldızlı takımdaki Çağlar - Merih tandemini, Fenerbahçe'deki mevkidaşı Samet ile birlikte aratmayan, hatta daha da geliştiren Abdülkerim, EURO 2024'te de sol stoperdeki yerini hiç kimseye kaptırmak istemiyor.

Sarı-Kırmızılı oyuncunun Milli performansına hem Montella'dan hem de Okan Buruk'tan tam not geldi.

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