Abdulkerim Bardakçı formayı bırakmıyor

Marcao Sevilla'ya satıldığında savunmaya alternatif olması için transfer edilen, ancak takımın vazgeçilmezi olan Abdülkerim'in yerine Galatasaray'da başka bir takviye dahi düşünülmüyor.

28 yaşındaki stoper şimdi de A Milli Takım'daki formaya ambargo koymaya kararlı.

Ay Yıldızlı takımdaki Çağlar - Merih tandemini, Fenerbahçe'deki mevkidaşı Samet ile birlikte aratmayan, hatta daha da geliştiren Abdülkerim, EURO 2024'te de sol stoperdeki yerini hiç kimseye kaptırmak istemiyor.

Sarı-Kırmızılı oyuncunun Milli performansına hem Montella'dan hem de Okan Buruk'tan tam not geldi.