Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da ''efsane'' olmak istiyor

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdülkerim Bardakcı, sezon başında yaşadığı uyum sorunuyla ilgili olarak, "Konya gibi bir şehirden İstanbul'a, çok büyük bir camiaya geliyorsunuz. Elbette bunun zorlukları var. Yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Dediğiniz gibi sezon başında birkaç hata yaptım ve bu anlamda biraz psikolojik olarak zorlandım ama genel olarak psikolojisi kuvvetli bir insanım. Çok şükür bunu çalışarak ve her hafta üstüne koyarak atlattım." ifadelerini kullandı.

Sarı kart cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de Bitexen Giresunspor maçında forma giyemeyecek tecrübeli futbolcu, takımın genç stoperleri Emin Bayram ve Metehan Baltacı'nın performansıyla ilgili soruya, "Genç olmalarına rağmen Emin, Metehan ve sakatlığı yeni atlatan Ross çok kaliteli stoperler. Kimsenin şüphesi olmasın. Üçü de çıkıp aslanlar gibi mücadele edecektir." cevabını verdi.

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Galatasaray camiası olarak sezon başından beri tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Çünkü en iyi futbol oynayan biziz. En iyi çalışan ve en iyi mücadele eden biziz. Çok iyi bir aile ortamımız var. Bu da başarıyı getiriyor. Şu an her şey yolunda. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Kimse mücadeleden kaçmıyor. İnşallah böyle devam edecek ve hedefimize ulaşacağız."

"MİLLİ FORMAYI TERLETMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'dan davet beklediğini anlatarak, "Her Türk futbolcu gibi ben de davet bekliyorum. Şu an iyi bir performans sergiliyorum. İnşallah oraya giderim. Milli formayı terletmek için sabırsızlanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hem hücum hem de defansif anlamdaki başarılı performanslarını sürdürmek istediklerini aktaran Abdülkerim Bardakcı, "İnşallah böyle az gol yemeye, çok gol atmaya devam ederiz." dedi.

Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışındaki kulüplerin sosyal medya üzerinden birbirlerine yönelik açıklamalarının kendilerini etkileyip etkilemediğine yönelik soruyu, "Futbolcular olarak biz o durumlarla hiç ilgilenmiyoruz. Tek odaklandığımız şey var. O da sezon sonu şampiyonluk." şeklinde cevaplandırdı.

Sezon başında takımdan ayrılan Marcao'nun kaliteli bir stoper olduğunu ifade eden Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson ile olan uyumu hakkında ise "Takım iyi olunca doğal olarak savunmayı da iyi yapıyorsunuz. Biz kesinlikle Nelsson ile çok iyi anlaşıyoruz. Arkamızda da Muslera gibi bir faktör var. O bizim için çok önemli." diye konuştu.

"İNŞALLAH GALATASARAY'IN BİR EFSANESİ OLARAK KALABİLİRİM"

Abdülkerim Bardakcı, takıma hücumda da destek olmak istediğini vurgulayarak, "Benim en önemli özelliklerimden biri mücadelenin yanı sıra geriden oyun kurabilme. Takımıma bu anlamda daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Geçen sene hatırlarsanız çok gol atmıştım. Bu sene çok kaçırdım. İnşallah gollerime de başlayacağım. Daha çok katkı sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'da oynarken birkaç sezon TFF 1. Lig ekiplerine kiralık olarak gittiğini hatırlatan tecrübeli futbolcu, şunları kaydetti:

"Ben de bazen çok geç kaldığımı düşünüyorum. Daha genç yaşlarda bu seviyeyi yakalasaydım çok farklı şeyler de olabilirdi. Her şey nasip, kısmet. Nasibimizde böyle varmış. Ben sürekli oynamak isteyen bir insanım. Yedek beklemeyi sevmiyorum. Onun için çoğu zaman kiralık gitmeyi, oynamayı tercih ettim."

Abdülkerim Bardakcı, kariyer planıyla ilgili soruyu, "Şu an için tek odaklandığım şey Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak. İnşallah Galatasaray'ın bir efsanesi olarak kalabilirim." şeklinde yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu, 12 maçlık galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini de sözlerine ekledi.