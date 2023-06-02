İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkerim Bardakcı: İlk senemde şampiyonluk yaşadım
Spor

Abdülkerim Bardakcı: İlk senemde şampiyonluk yaşadım

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 21:17 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı: İlk senemde şampiyonluk yaşadım
ABONE OL

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı camiaya kendisine sahip çıktıkları için teşekkür ederek, "İlk senemde şampiyonluk yaşadım. Bu benim en büyük hedefimdi ve buna ulaştım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bugünkü antrenman öncesinde başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor geçen bir sezonda mutlu sona ulaştıklarını söyleyen Bardakcı, "Bütün Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar. İlk senemde şampiyonluk yaşadım. Bu benim en büyük hedefimdi ve buna ulaştım. Ben sadece futbola odaklandığım için her zaman en iyi performansımı vermeye çalıştım. Takımıma da bu sene çok katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Çok şükür sonuca ulaştık. İnşallah seneye bunun üstüne çıkmaya çalışacağım. Büyük Galatasaray taraftarını mutlu ettiysem ne mutlu bana" şeklinde konuştu.

Galatasaray formasıyla sıradaki hayalinin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Allah nasip ederse UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirsek, orada 11'e girebilmek" diye cevap verdi. Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson çok iyi anlaştığını ifade eden başarılı futbolcu, "Birbirimize uyum sağladık ve ikimiz de çok iyi bireysel performans gösterdik. Önemli olan sezonun stoperi seçilmek değil, az gol yemekti. Biz de hedefimize ulaştık" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.