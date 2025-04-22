Abdülkerim Bardakcı: İnanılır gibi değil

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Milli futbolcu, "Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur." dedi.

Abdülkerim Bardakcı, Konya'da kendisine olan tepkilerle ilgili, "Ben onun için özellikle konuşmak istedim. Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım burada. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya'yı temsil ettim. Ben Konya'yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor. 42 numarayı giyiyorum. Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım onun şeyiyle sevindim. Konyalı olduğumu, Konya'yı ne kadar sevdiğimi biliyorlar. Üzüldüm. İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya'yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar'ı gururlandırmaya devam edeceğim." sözlerini sarf etti.