Abdülkerim Bardakcı, Popoescu'yu solladı!

Galatasaray, Sparta Prag'a yenilerek Avrupa'dan elendi. Bu maçta Cimbom'un kaydettiği tek gol yine duran toptan geldi. Galatasaray bu sezon yaptığı özel çalışmalarla bu alanda rakiplerine göre ciddi bir avantaja sahip.

Sarı kırmızılılar, Konyaspor maçında bu yana tüm kulvarlardaki 13 karşılaşmada tam 8 duran top golü buldu. Sarı-kırmızılıların hocası böylece maçların kilidini çok daha kolay açmaya başladı.

Galatasaray'ın bu başarısında ceza alanı içinde doğru yerleşim, doğru hareketlenme kadar yapılan orta kalitesi de önemli yer tutuyor. Özellikle Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in hareketlendirdiği duran toplar Cimbom için büyük bir avantaj haline geliyor.

POPESCU'YU SOLLADI

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki 2. sezonunda rakip ağları 9 defa sarsmış oldu. Böylece 4 sezon sarı-kırmızılı formayı taşıyan ve UEFA Kupası'nı getiren penaltıyı atan Gheorghe Popescu'yu sollamış oldu. Sparta Prag'a karşı Aslan'ın tek sayısını kaydeden tecrübeli savunma oyuncusu maç skoru 4-1 olunca golüne fazla sevinemedi.