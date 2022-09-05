İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2327
  • EURO
    18,0428
  • ALTIN
    999.91
  • BIST100
    3411.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Spor

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

IHA5 Eylül 2022 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçında ikinci sarı karttan 45. dakikada oyundan ihraç edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Abdülkerim ilk sarı kartını 31. dakikada Abdulkadir Parmak'a yaptığı hareket sonrasında gördü. 28 yaşındaki futbolcu 45. dakikada da hava topu mücadelesinde Joao Figueiredo'ya müdahalesinden dolayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Bardakcı'ya ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan ihraç etti.

Abdülkerim Bardakcı ayrıca Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.