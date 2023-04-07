Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, kupadaki Başakşehir maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılardan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı'nın sponsorumuz Liv Hospital'da yapılan tetkikleri sonucunda sol arka alt adele grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 28 yaşındaki deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı bu sezon çıktığı 24 resmi maçta 2 gol, 2 asist kaydederek skora katkı sağladı.