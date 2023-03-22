İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0467
  • EURO
    20,6987
  • ALTIN
    1204.83
  • BIST100
    5001.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaray'a sevindirici haber
Spor

Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Lider Galatasaray'a Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesi Abdülkerim Bardakçı'dan sevindirici haber geldi. Tecrübeli oyuncunun antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

22 Mart 2023 Çarşamba 22:29 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakçı'dan Galatasaray'a sevindirici haber
ABONE OL

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Dries Mertens ve Baran Aksaka ise tedavilerinin ardından sahaya dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı.

TABURCU EDİLDİ

Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavileri sonrası hastaneden taburcu edildi. 28 yaşındaki futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

GALATASARAY FİKSTÜR

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.