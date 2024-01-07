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Spor

Abdülkerim Bardakcı'nın menajerinden açıklama!

Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta eski takımına 2 gol atan Abdulkerim Bardakcı, Konyaspor taraftarından ağır eleştiri almıştı. Sarı kırmızılı savunmacının menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

7 Ocak 2024 Pazar 23:28 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı'nın menajerinden açıklama!
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Konyaspor'a karşı iki gol kaydederek Galatasaray'ı galibiyete taşıyan Abdülkerim Bardakcı'nın menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Abdülkerim Bardakcı'nın menajeri olan Uğur Avadan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Abdülkerim'e yapılan eleştirilere cevap verdi.

Uğur Avadan yaptığı açıklamada, "Bugün Galatasaray - Konyaspor maçının ardından sosyal medyada Abdülkerim Bardakcı ve Konyaspor hakkındaki yorumlar nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Abdülkerim'in 2021-22 sezonu sonunda 31.05.2022 tarihinde kontratı bitecek iken, birçok Türk ve Avrupa kulübü bedava sözleşme için beklerken, aidiyet duygusu ağır basmış ve kontratını uzatıp kulübüne para kazandırarak ayrılmıştır.

Her konuyu konuşup tartışabiliriz ancak Abdülkerim'in Konyaspor ve Konya'ya karşı duyduğu aidiyet ve sevgiyi tartışma konusu yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.

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