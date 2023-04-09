İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu belli oldu!
Spor

Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Galatasaray'da sakatlık geçiren tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu belli oldu.

Sabah9 Nisan 2023 Pazar 14:29 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu belli oldu!
ABONE OL

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, defans oyuncusu Abdülkerim Bardakci şoku yaşanmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e karşı oynadıkları maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'dan sarı- kırmızılılara müjdeli haber geldi.

Sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği açıklanan ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, hafta içi takımlara çalışmalara başlayacak.

Abdülkerim Bardakci, ligde cuma günü oynanacak Kayserispor maçında sahada olabilecek.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.