Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu belli oldu!

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da, defans oyuncusu Abdülkerim Bardakci şoku yaşanmıştı.

Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e karşı oynadıkları maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'dan sarı- kırmızılılara müjdeli haber geldi.

Sol arka alt adale grubunda aşil tendon komşuluğunda zorlanma tespit edildiği açıklanan ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, hafta içi takımlara çalışmalara başlayacak.

Abdülkerim Bardakci, ligde cuma günü oynanacak Kayserispor maçında sahada olabilecek.

28 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asist yaptı.