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Spor

Abdülkerim Bardakçı'ya 3 talip! Çizme ekipleri...

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakçı bu sezon ortaya koyduğu performans ile takımın önemli oyuncularından biri oldu. Tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakçı için İtalya'dan 3 takip çıktı. İşte detaylar...

Sabah17 Mart 2023 Cuma 11:40 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakçı'ya 3 talip! Çizme ekipleri...
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Galatasaray'da sezon başında 2.8 milyon euroya alınan Abdülkerim Bardakçı performansı ile takımın da değişmez isimlerinden biri oldu. A Milli Takım kadrosuna da davet edilmesi beklenen 28 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekipleri harekete geçti.

ABDÜLKERİM BARDAKÇI'YA ATALANTA, TORINO VE UDINESE TALİP OLDU

Merih Demiral'ı kadrosunda barındıran Atalanta'nın yanı sıra Torino ve Udinese de oyuncuyu yakından takip ediyor. Galatasaray ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan stoper için sezon sonuna kadar takipte kalacak olan İtalyan kulüpleri buna göre de teklif yapacak.

EN AZ 7 MILYON EURO

Sar1-kirmizililar ise oyuncuyu 7 milyon euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Ayrıca Nelsson'un sezon sonu daha yüksek bir bonservisle gönderilmesi halinde Abdülkerim kesinlikle satılmayacak.

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