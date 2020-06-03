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Spor

Abdülkerim Bardakçı'ya Alanyaspor ve Göztepe ilgisi

Bonservisi Konyaspor'da olan ve Altay'da kiralık olarak forma giyen Abdülkerim Bardakçı'yı transfer etmek için Göztepe ve Alanyaspor'un nabız yokladığı öğrenildi.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 13:25 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:25
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TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'ya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu öğrenildi.

Geçen sezon Denizlispor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan, bu sezon da aynı mutluluğu Altay'da tatmak isteyen 25 yaşındaki defans oyuncusu için Süper Lig'den Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı belirtildi. Konyaspor'la 2022'ye kadar sözleşmesi olan Abdülkerim önümüzdeki sezon kulübü tarafından değerlendirilmezse Süper Lig'den bir takım tercih edecek.

Altay'ın bu sezon ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e çıkması halinde Abdülkerim'i bir kez daha kiralama şansı kazanacağı, aksi durumda futbolcunun başka bir Süper Lig kulübünde kariyerine devam etmeyi planladığı bildirildi. İkili mücadelelerde ve hava toplarındaki başarılı performansının yanı sıra isabetli uzun paslarıyla dikkat çeken sol ayaklı Abdülkerim, yerli stoper arayışına geçen Türk futbolunda öne çıkan isimler arasına adını yazdırmayı başardı. Abdülkerim, siyah-beyazlı formayla ligde bu sezon 27 maçta 2 gol kaydetti.

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