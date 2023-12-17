Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda birçok isme önemli teklifler geliyor.

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri takibini sürdürüyor.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Takvim'de yer alan habere göre milli oyuncuyu yakından takip eden La Liga ekibi Villarreal'in devre arasında Galatasaray'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.

OKAN BURUK'TAN RET

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı stoper için yönetimin transfere izin vermeyeceği öğrenildi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Abdülkerim, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

A Milli Takım'da da forma giyen Abdülkerim, çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı. Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu. 1.85 cm boyundaki Abdülkerim Bardakcı, defans hattında stoper olarak görev yapıyor. Deneyimli futbolcu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.