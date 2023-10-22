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  • Abdülkerim Bardakcı'ya kanca! Devler başarılı stoperi paylaşamıyor
Spor

Abdülkerim Bardakcı'ya kanca! Devler başarılı stoperi paylaşamıyor

Galatasaray'ın yıldız stoperi Abdülkerim Bardakçı için İngiliz devi harekete geçti yıldız oyuncu için kesenin ağzını açacak olan İngiliz Kulübü Abdülkerim Bardakçı Ocak ayında kadrosuna katmayı istiyor. İşte detaylar...

22 Ekim 2023 Pazar 22:58 - Güncelleme:
Abdülkerim Bardakcı'ya kanca! Devler başarılı stoperi paylaşamıyor
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için talipler çoğalıyor. Sarı-kırmızılıların başarılı stoper oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için İngiliz ekibi Fulham devreye girdi. Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın Abdülkerim Bardakcı'yı Manchester United maçında izleyip çok beğendiği ve ocak ayında takımda görmek istediği gelen haberler arasında.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İÇİN RUSLAR DA DEVREDE

Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin de Abdülkerim'in transferi için Türkiye'ye temsilci gönderecekleri iddia edildi.

Galatasaray, başarılı savunmacıyı devre arasında bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Rusların Galatasaray'ın kapısını nasıl bir teklifle çalacakları ise merak konusu oldu.

MAAŞINA ZAM

Öte yandan yönetim, defans hattının vazgeçilmezi haline gelen Abdülkerim Bardakcı'ya da zam yapacak. Yıllık 19,5 milyon TL kazanan 29 yaşındaki savunmacının maaşı, Kerem Aktürkoğlu'nda olduğu gibi 30 milyon TL'ye yükseltilecek.

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