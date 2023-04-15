Abdülkerim Bardakcı'ya Rusya'dan talip

Galatasaray'ın sezon başında Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Galatasaray'daki yükselen performansı sonrası A Milli Takım'a kadar yükselen Abdülkerim kısa sürede sarı-kırmızılıların vazgeçilmezi oldu.

SERT ELEŞTİRİLERE MARUZ KALMIŞTI

Sezon başında Marcao'nun Sevilla'ya transfer olmasının ardından formayı kapan Abdülkerim Bardakcı ilk maçlarda yaptığı hataların ardından oldukça sert eleştirilere maruz kalmıştı.

EN ÖNEMLİ OYUNCULARDAN BİRİ OLDU

Giresunspor maçında yaptığı hata ile Galatasaray'ın maçı kaybetmesine neden olan yıldız isim o maçın ardından sarı-kırmızılıların en önemli oyuncularından birisi haline geldi. Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 resmi karşılaşmada 2 gol atarken 2 asist yaptı ve 4 gole doğrudan katkı sağladı.

YÖNETİME TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Galatasaray'da takımın yıldızlarına gelen teklifler nedeniyle de hummalı çalışmalar yürütülüyor. Şu ana kadar Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz için 5 büyük ligden teklifler alan sarı-kırmızılılarda bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

RUSLARDAN YAKIN TAKİP

Sezon başında Fenerbahçe'yle girilen transfer yarışında kadroya katılan isimlerden biri olan Abdülkaerim Bardakcı, Konyaspor'da başlayan çıkışını Galatasaray forması altında da sürdürünce Rus kulüplerinin dikkatini çekti. Gelen bilgilere göre Zenit ve CSKA Moskova 28 yaşındaki stoper ile yakından ilgileniyor.

KAPIYI ÇALACAKLAR

Bu yaz transfer döneminde de Rus ekiplerinin tecrübeli isim için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Zenit ve CSKA'nın yanı sıra Arap kulüpleri de deneyimli stoperi transfer etmek için takibe aldı.

İSTİKRARI İLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Bu sezon Abdülkerim Bardakcı, 25 maçta forma giydi ve takımına 2 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kariyerinde Adana Demirspor, Konyaspor, Samsunspor, Giresunspor, Altay ve Denizlispor formaları da giyen tecrübeli stoperin Galatasaray'ın ardından yeni adresinin yurt dışı olabileceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 5.5 MİLYON EURO

28 yaşındaki savunmacının 2025 yılına kadar takımıyla sözleşmesi bulunmakta. Abdülkerim Bardakcı'nın transfermartk verilerine göre güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro gözükmekte.