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Spor

Abdülkerim Durmaz'dan teknik direktör öfkesi! Fenerbahçe anaokulu mu!

Fenerbahçeli eski futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışı ve gündeme gelen isimlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:54 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:54
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Fenerbahçe’de futbol takımının başına geçecek teknik direktör arayışlarında Marcelino’dan Eusebio Di Francesco’ya, Hüseyin Eroğlu’ndan Yalçın Koşukavak’a kadar birçok isim gündeme gelirken sarı-lacivertli camianın sembol isimlerinden Abdülkerim Durmaz  Spor Arena’dan Uğur Yapıcı’ya dikkat çekici yorumlarda bulundu.

BU İSİMLERİ KİM DÜŞÜNÜYOR!

Durmaz, Hüseyin Eroğlu ve Yalçın Koşukavak isimlerinin bile anılması Fenerbahçe için eziyet olur derken; ‘Bir Fenerbahçeli olarak bunu saçma bile bulamıyorum adının geçmesi bile hocalar için iyi ama Fenerbahçe için ayıp hiç konuşulacak bir şey bile değil. Bu isimleri kim düşünüyor Fenerbahçe anaokulu mu! Herkes aklını başına toplasın burası Fenerbahçe. Altınordu’da yatılı çocukları çalıştırmaya benzemez Hüseyin Eroğlu anaokul talebisi mi yetiştirecek, Yalçın Koşukavak ile birlikte ancak Fenerbahçe kolejine beden eğitimi hocası olurlar.’ ifadelerini kullandı.

‘MARCELİNO, EUSEBİO Dİ FRANCESCO VEYA EROL BULUT OLABİLİR’

Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe’nin listesinde olduğu ileri sürülen Marcelino, Eusebio Di Francesco ve ismi sık sık sarı-lacivertliler ile anılan Erol Bulut içinse ‘Bu isimler Fenerbahçe için olabilir ancak ekiplerinin iyi oluşturulması gerekiyor detaylı bir çalışma lazım’ görüşünü belirtti.

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