Abdullah Avcı 10 ismin biletini kesti! Erce Kardeşler kararı kıyameti kopardı

Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Erce Kardeşler başta olmak üzere birçok ismin üstünü çizdi. Abdullah Avcı'nın bu kararı olası bir Uğurcan Çakır transferinde kaleci Erce Kardeşler'in de ayrılmasıyla kalede sıkıntı yaşayabilir.

ABDULLAH AVCI, 10 İSMİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımda temizliğe başladı. Avcı, Erce Kardeşler, Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Trondsen, Flávio, Salih Kavrazlı ve Diabate'nin ayrılığına izin verdi.

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ERCE KARDEŞLER, KRİZE NEDEN OLABİLİR

Bordo-mavililerin 28 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler'in ayrılığının söz konusu olması halinde Karadeniz ekibinde kaleci sıkıntısı yaşanabilir. Trabzonspor'un as kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferi uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Yıldız kalecinin de ayrılmasıyla bordo-mavililer kaledeki öncelikli 2 isminden de mahrum kalacak.