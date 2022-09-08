Abdullah Avcı 3 yıllık imzayı attı!

Abdullah Avcı ile Trabzonspor, 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yaklaşık 1,5 ay önce gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve gelinen noktada yeni imzalar atıldı.

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı ancak sözleşmesine bir zam yapıldı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan bu yıl 8.5 milyon TL ücret alacaktı. Bu ücretin de artacağı öğrenildi.

ABDULLAH AVCI'NIN GEÇEN SEZONKİ KARNESİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor ile geçen sezon çıktığı 46 resmi maçta 28 galibiyet 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Tecrübeli çalıştırıcı maç başına 2.09 puan ortalaması yakalamayı başardı.