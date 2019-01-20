Abdullah Avcı: 3-0'da oyunu bitirmemiz gerekiyordu

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor'u 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Avcı, "Çok basit top kayıpları yaptık ve o yüzden %51, %52 ile topa sahip olduk. Devreye 2-0 gibi bir sonuçla girmek, hareketli oyun ve topa değmeden ilerleyen oyuncu olarak Robinho ilk golde. 2. golde de doğru bir organizasyon. Clichy ilk defa gol attı, onu da tebrik ediyorum. 2. golde de duran topun devamında 3-0. Oyunu bitirmemiz gereken bir an ve bireysel hatalar. Trabzon her zaman zor deplasman. Yine de oyunun içinde olduk. Geçişlerde top kayıpları yaptık. Bugün Robinho ile maçına çıktı, yüksek şiddetle en fazla koşu yapan oyuncu. Emre Belözoğlu en fazla mesafe kat eden oyuncu. Yaşlı olmamıza rağmen rakipten fazla koştuk" diye konuştu.

"İKİ YENİ TRANSFERİMİZ VAR"

Elia ve Arda'nın oynamasına değinen teknik adam, "2 yeni transferimiz var, Elia ve Arda. İlk yarıda onlardan faydalanamadık. Bu galibiyetin daha değerli olması için Kasımpaşa maçına hazırlanacağız" dedi.

Şampiyonluğa odaklandıklarını kaydeden antrenör, "Doğru bir örnek oluyoruz, iyi bir kulübüz. Ufaklıktan beri sanki beraber büyüdüğümüz bir durum var. Bu sene kitlendiğimiz nokta sadece şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

(Sporx)