Abdullah Avcı, 5 yıl daha Medipol Başakşehir’de

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini 5 yıl daha uzattı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Avcı'nın yanı sıra Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler de katıldı. İmza töreninde konuşan Gümüşdağ, “2014’te Başakşehir olarak bir planlamamız vardı. O planlama 5 yıllıktı. Bu süreçte yaptığımız planlar Başakşehir'i bir marka haline getirdi. Son iki yıldır da şampiyonluk yarışında zirveyi zorlayan bir takım haline getirdi. Biz uzun soluklu planlamalar yapıyoruz. Bu planlamalardan dolayı istikrarlı gidişimiz devam ediyor. Bugün 2019-2024 yılına kadar bir sözleşme imzalayacağız. Hocanın kendisi ve ekibiyle bu kulübe çok katkıları var. Ben katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Başakşehir’i uluslararası kulüplerle de iş birliği içinde. Tabii ki 100 yıllık çınarlar var, saygı duyuyoruz ama 5 yıldır başarılı olan Başakşehir de bir alkışı hak ediyor. Bizim amacımız bu kulübü daha büyütmek ve uluslararası alanda ses getirir hale getirmek. Biz saha kısmını hocamıza verdik. 5 yıl beraber olmaktan çok mutluyduk. Bir 5 yıl daha kendisiyle birlikte olma isteğimizi deklare ettik. O da bu düşüncedeydi. Ben hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

“En büyük hedefimiz sezonu şampiyon bitirmek”

Abdullah Avcı ile imzalanan 5 yıllık kontrat süresi içerisinde kendisine gelebilecek tekliflere yönetim olarak nasıl bir tutum sergileyeceklerini de açıklayan Başkan Gümüşdağ, “Hocamızın farklı kulüplerle konuşuluyor olması, teklif gelmedi ama gelebilme ihtimalinin olması önemli bir olay. Biz hocamıza iyi bakıyoruz, iyi kadro kuruyoruz, hocamız da bunu kendi teknik yeteneğiyle süslüyor. Uluslararası arenada da hocamıza talipler olabilir. Bizim en büyük hedefimiz sezonu şampiyonlukla bitirmek. Dolayısıyla bugün en önce düşüneceğimiz şey bu olmalı” şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı: “Hikaye romana dönmeye başladı”

Turuncu-lacivertli kulüp ile yeni bir sözleşmeye imza attığı için mutlu olduğunu belirten Adullah Avcı, “2005 senesinde gen milli takımdayken bana yaptığı teklifle bir yolculuğa başladık. Önceden hikayeydi şimdi bir romana dönmeye başladı. 17 Kasım’da A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi. Başkanla beraber ayrılmıştık. 5 Haziran 2014 itibariyle tekrar Başakşehir de buluştuk. Bugün 4.5 sene sonunda geldiğimiz nokta önemli. Her başarılı insanın arkasında eşi, ailesi vardır ama başarılı bir teknik direktörün arkasında da bir başkan ve yönetim kurulu vardır. Özellikle son iki senedir yarışın içinde bütün veriler bizi gösteriyor. Dünyadaki modern futbol neyse onu uygulamaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde de son 3 senedir ilk yarıyı lider bitirmemiz hem oynadığımız oyunla da saygıyı görüyoruz. Antrenörlüğe ilk başladığım dönemde şunu hayal etmiştim; A Takım antrenman sahasından akademiye geçebileceğim bir alan. Başkan ve yönetim kurulu bununla çok uğraşıyorlar. Umarım yakın tarihte hayata geçecek ve insanımıza yatırım yapmış olacağız. Ekibime de yoğun çalışmalarında dolayı teşekkür ediyorum. Çok önemli futbolcularla çalışıyoruz. Çok önemli organizasyonlar yapıyoruz. Kulüp adına, kendi adıma, futbolcular adına kişisel tarihimizi zenginleştirmeye adım atmak istiyoruz. Bu hem benim kariyerim adına, kulübün kupa alışkanlığını devam ettirme adına, oyuncularımızın birçok yerde yaşadığı duyguların sırtına bir tane daha zenginlik koyma adına çok önemli. Umarım hem Türk futbolu hem kulübüm hem de bizim adımıza hayırlısı olur” diye konuştu.