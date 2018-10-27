Abdullah Avcı: 7 haftadır gol yemiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

Sahalarında kaybettikleri maç için üzgün olduklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Bütün amacımız bu maçı kazanmaktı. Ona göre de elimizdeki en iyi kadroyu sahaya çıkarmaya çalıştık. Maça baktığınız zaman ne Başakşehir ne de bizim çok pozisyonumuz var. Bizim için kısır geçen bir maçtı. Oynadığımız maçlarda birçok pozisyona girerdik. Burada en çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet bölgesiydi. Orada topu tutamadık. Kenarlardan gelen topları iyi değerlendiremedik. Bizim üzüldüğümüz şey ikinci yarıda net bir pozisyon yokken böyle bir gol yememizdi. Elimizdeki mevcut kadroda ne varsa onu kullanmaya çalıştık. Geniş bir kadromuz olmadığı için Hurdato 5 hafta olmayacak ve Ömer Ali'nin maçtan önce sakatlanması bizi zora soktu. Özellikle Ömer Ali'nin maçtan önce sakatlanması bizim sistemimizi değiştirdi. Karşımızdaki Başakşehir takımı geçen senenin hemen hemen aynı takım. Uzun zamandır birlikte oynuyorlar. Futbol olarak oynanan oyundan memnun değiliz. Lig uzun. Bundan sonra telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI: "3 PUAN ALMAK ÖNEMLİYDİ"

Yarattıkları sistem ve organizasyonun kendilerini ligin zirvesinde tuttuğunu belirten Abdullah Avcı, "Maçtan evvel rakiple ilgili yaptığımız plan, organizasyonlar özellikle ligin en fazla direkt oynayan takımı Konyaspor ve burada özellikle ikinci toplar son derece önemliydi. Zaman zaman stoperler mi kafaya çıkacak yoksa merkez orta sahalar mı çıkacak ama temelinde ikinci topu almak önemliydi. Ligin en fazla saha kenar kullanımı yapan takımı Konyaspor. Skubic en önemli hücum opsiyonlarından birisi. Bununla beraber nasıl baskı yönlendirme yapabiliriz bunu nasıl minimuma düşürebiliriz diye hesapladık. İyi bir geçiş takımı. Merkezde birebir oynayan oyuncuların olduğu bir takım. Genelde Konyaspor takımı ligin en geniş alanda oynayan ve birebirleri fazla olan ve en fazla faul yapan takımıydı. Bugün bizim için topa sahip olmak ve bunun içinde hareketli oyun topa değmeyen oyuncu alan yaratan oyuncu önemliydi. Gözlemim ise özellikle ilk yarıda bütün arkayı birinci ve ikinci bölgeyi son derece sağlık kullanarak geldik. Ama üçüncü bölgede erken pas tercihleri final pası denemek ve üçüncü bölgede yaptığımız top kayıpları zaman zaman geçiş vermemiz veya rakibin direkt oyunda bizim kalemize gelmesini sağladı. İkinci yarıda biraz daha atak sonuçlandırabilmek ve sonuç alabilmek önemliydi. İkinci yarı oyun böyle başladı ve golü bulduk. Golden sonra oyunda biraz sistem değişikliği oldu. Daha sıkı kalan ikinci bölge bekleyen, 4-2-3-1 düzenine dönen ve rakibin direkt oyununda hem ikinci topları almak gibi bir durum oluşturduk. Konyaspor ile ligde oynanan maçlarda topun oyunda kaldığı zamanlar azdır. Ama bugün 62 dakikada top oyunda kaldı. Gole kadar yüzde 63, maçın genelinde yüzde 58 ile oynamışız. Kendimizi eleştirirsek ilk yarıdaki top kayıpları bize yakışmadı. Fizik olarak rakipten daha fazla mesafe kat ettik. Zor bir deplasman. Ligin onuncu haftasında buradan kazanarak dönmek son derece önemli. 7 haftadır gol yemiyoruz. Hem hücum oynarken hem savunma yaparken bu işin anahtarı savunma organizasyonunu doğru yapabilmektir. Bunu çok sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Umarım böyle devam eder. Sakat ve cezalı oyuncularımız olmasına rağmen sistem ve organizasyon bizi ligin zirvesinde tutuyor. Bugün oynayan, oyuna giren kazanma duygusunu, aile bütünlüğünü, grup enerjisini sağlayan oyuncularıma teşekkür ederim. Rakibimiz iyi bir rakip. Onlara da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.