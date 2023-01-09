Abdullah Avcı: Alışık olmadığım bir şey

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-0 mağlup oldukları Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

"KENDİMİZE ÇEVİREMEDİK"

"Birkaç konu başlığı üzerinden gideyim. Öncelikle bir oyun üstünden gidelim. Oyunu konuşmak gerekiyor. Planda, oyunun ilk 13 dakikası planı çok doğru bir şekilde uyguladık, baskıları doğru yaptık, 3 pozisyon yakaladık. Kırılma anlarında maçı kendimize çeviremedik. Büyük takım yakaladığını değerlendirir. Gelen ilk top gol oldu, ikinci top gol oldu. Bu durum, geçici olmayan bir durum gibi görünüyor. 6 isabetli şutun 5'i gol oldu. Bu oyunda var. Oyuna tepki vermemek, kazanmak için içeri girmemek geçici bir durum gibi durmuyor. Önce 4 gol, şimdi 5 gol. Alışık olmadığım bir süreç bu. Rakip bizi bekledi, biz daha hareketli ve iyi olabilirdik. Oyunu kazandılar, tebrik edelim."

"DÖNÜŞ ALAMIYORSUN"

"Formasyonu, oyuncuyu değiştiriyoruz. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Bir çıkıyor, tak düşüyor. Alışık olmadığım bir şey. Bizim için bir değerlendirme yapmak lazım. Her şeyi deniyoruz, ekip olarak deniyoruz oyun ve oyuncu üstünden. Geri dönüşler alamıyorsun. "

"TARİHTE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Geçici bir durum değil, 26 maç! 26 aydır buradayım, özel işler yapıldı, kupalar alındı. Trabzonspor tarihinde böyle bir şey yoktur. Ben bunun değerlendirmesini kendi adıma yapacağım."