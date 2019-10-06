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Abdullah Avcı: Ana şey kazanmaktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Maçı değerlendiren Avcı, "Değerli olan oyuncu grubunun isteği, arzusu, enerjisi. Kazanmak için odaklandıkları bir durum vardı. Dorukhan'ın sakatlığı üzüntü verici. Caner Perşembe günü önde oynadı, 2 gündür serum yiyor, bugün belki sahanın en iyi oyuncusu. 9 kişi maçı tamamladık, sakatlıklar oldu" ifadelerini kullandı."

Haftalardır yaşadıkları talihsizliklerin son bulmasını istediğini kaydeden deneyimli teknik adam, "6-7 haftadır yaşadığımız süreç, sakatlıklar, kırmızı kartlar, kulübün içindeki şeyler, umarım bugün kazanınca bitmiştir. Kendi içimizde daha iyi nasıl yapabiliriz, kaliteyi nasıl arttırabiliriz, buna bakmalıyız. Oyun kalitesi tartışılabilir ama son bölümde pozisyon vermemek önemliydi ve ana şey, kazanmaktı" diye konuştu.

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