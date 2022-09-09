Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi

Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçın 27'sinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu karşılaşmalarda Avcı, 17 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 3 GALİBİYET SEVİNCİ



İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

- BEŞİKTAŞ İLE TEK GALİBİYET



Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

- TRABZONSPOR'DA GALİBİYETİ YOK



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremedi ve taraftarını üzdü.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.

Karadeniz ekibi, dün akşam da UEFA Avrupa Ligi grup maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak kötü sonuçlarını sürdürdü.

- AVCI'NIN AVRUPA PERFORMANSI



Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle: