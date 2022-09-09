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Spor

Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.

AA9 Eylül 2022 Cuma 10:09 - Güncelleme:
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Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 31 maçın 27'sinde galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu karşılaşmalarda Avcı, 17 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 3 GALİBİYET SEVİNCİ

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi, 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

- BEŞİKTAŞ İLE TEK GALİBİYET

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

- TRABZONSPOR'DA GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremedi ve taraftarını üzdü.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.

Karadeniz ekibi, dün akşam da UEFA Avrupa Ligi grup maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı karşısında 3-2 mağlup olarak kötü sonuçlarını sürdürdü.

- AVCI'NIN AVRUPA PERFORMANSI

Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupaları performansı şöyle:

SezonOrganizasyonRakipSonuç
2015-2016UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuAZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir2 - 0
2015-2016UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-AZ Alkmaar (Hollanda)1 - 2
2016-2017UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan)0 - 0
2016-2017UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuRijeka (Hırvatistan)-M. Başakşehir2 - 2
2016-2017UEFA Avrupa Ligi play-off turuM. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)1 - 2
2016-2017UEFA Avrupa Ligi play-off turuShakhtar Donetsk (Ukrayna)-M. Başakşehir-2 - 0
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuClub Brugge (Belçika)-M. Başakşehir3 - 3
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Club Brugge (Belçika)2 - 0
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuM. Başakşehir-Sevilla (İspanya)1 - 2
2017-2018UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuSevilla (İspanya)-M. Başakşehir2 - 2
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan)0 - 0
2017-2018UEFA Avrupa LigiBraga (Portekiz)-M. Başakşehir2 - 1
2017-2018UEFA Avrupa LigiHoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir3 - 1
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Hoffenheim (Almanya)1 - 1
2017-2018UEFA Avrupa LigiLudogorets (Bulgaristan)-M. Başakşehir1 - 2
2017-2018UEFA Avrupa LigiM. Başakşehir-Braga (Portekiz)2 - 1
2018-2019UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuM. Başakşehir-Burnley (İngiltere)0 - 0
2018-2019UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuBurnley (İngiltere)-M. Başakşehir1 - 0
2019-2020UEFA Avrupa LigiSlovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş4 - 2
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Wolverhampton (İngiltere)0 - 1
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Braga (Portekiz)1 - 2
2019-2020UEFA Avrupa LigiBraga (Portekiz)-Beşiktaş3 - 1
2019-2020UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Slovan Bratislava (Slovakya)2 - 1
2019-2020UEFA Avrupa LigiWolverhampton (İngiltere)-Beşiktaş4 - 0
2021-2022UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuTrabzonspor-Molde (Norveç)3 - 3
2021-2022UEFA Konferans LigiMolde (Norveç)-Trabzonspor1 - 1
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offTrabzonspor-Roma (İtalya)1 - 2
2021-2022UEFA Konferans Ligi play-offRoma (İtalya)-Trabzonspor3 - 0
2022-2023UEFA Şampiyonlar Ligi play-offKopenhag (Danimarka)-Trabzonspor2 - 1
2022-2023UEFA Şampiyonlar Ligi play-offTrabzonspor-Kopenhag (Danimarka)0 - 0
2022-2023UEFA Avrupa LigiFerencvaros (Macaristan)-Trabzonspor3 - 2

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