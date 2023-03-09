Abdullah Avcı: Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor

Trabzonspor'da görevinden istifa eden teknik direktör Abdullah Avcı, "Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını, uzun süredir beklenen şampiyonluğu aldık." dedi.

Dün bordo-mavili kulüpte yönetim kurulu, takım ve personel ile vedalaşan teknik direktör Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'ne veda ziyaretinde bulundu.

Avcı, geçen süreçte de kırılan rekorlarda da taraftarın, yönetimin, personelin, gazetecilerin, herkesin katkısı olduğunu belirterek, "Yabancılara söylerken, 'together' diyoruz. Hep beraber kazanıyor, hep beraber kaybediyoruz. Yüksek enerjili bir şehre geldim. Bu yüksek enerjiyi bana ve takıma çok iyi yansıttılar. Bunun karşılığını, uzun süredir beklenen şampiyonluğu aldık." diye konuştu.

Şampiyonluğu yaşadıktan sonra da TSYD Trabzon Şubesi'ne geldiğini anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"Harika duygular yaşadık. Şöyle söyleyeyim, Trabzon şehrine ve Trabzonspor'a gelirken, 'Böyle bir hikaye yazacaksın, böyle bir senaryo yazacaksın' deseler, buna kimse hemen 'Böyle olacak' demezdi. Şükürler olsun herkes iyi niyetli. Samimi oluyorsan, hayat sana bunun fırsatlarını bir yerde, bir şekilde veriyor. Böyle büyük camiada bunun örtüşmesi benim adıma son derece mutluluk verici. Hayatımı ve varlığımı tekrar hissettiğim, çok güzel duyguları karşılıklı yaşadığım büyük camiada bunları yaşadığım için mutluyum. Belki de Trabzon'da ilk defa böyle bir ayrılık oluyor. Ayrılışların da böyle olması harika bir örnek. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.'

Avcı, Trabzon basını ile ilgili olarak, "Bana gelirken, 'Çok zorlanırsın' dediler ama hakikaten 27, 28 ayda takıma ve bana verdiğiniz destek, çok içine girmedim ama anlattıkları gibi değilsiniz." ifadelerini kullandı.

"Bu yörenin insanıyız, duyguları çok yoğun yaşıyoruz ya dipte ya da tepede yaşıyoruz" diyen Avcı, "Bunu biraz dengelemeye çalıştım aslında. Zaman zaman dengeledik diye düşünüyorum. Bu kulüp büyük ve enerjisi yüksek bir şehir. Çok büyük potansiyeli var. Böyle bir kulübün tarihinde, müzesinde yer almak hedefimdi. O kasket ile orada kalmak ve bunu kaybetmemekti. Bütün derdim buydu. Onun için şükrediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, bir gazetecinin, "Bu güzel ayrılış, bir kapıyı açık bırakacak sanki" sözleri üzerine, "Trabzonspor'da kasket nasıl başımızın üstündeyse, Trabzonspor da benim başımın üstünde." dedi.

Abdullan Avcı, bundan sonra ne yapacağına ilişkin soruya da bir süre dinleneceği yanıtını verdi.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, şampiyonluğun simgesi haline gelen ve çerçeveletilen kasketi, Avcı'ya hediye etti.