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Abdullah Avcı Beşiktaş'a, Okan Buruk Başakşehir'e

Şenol Güneş ile yollayını ayıran Beşiktaş, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile anlaştı ve anlaşma sadece resmi imzaların atılmasına kaldı.

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Beşiktaş yönetimin Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmenin sonunda kendisi ile anlaştığı ve Avcı'nın Başakşehir ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından imzaların atılacağı kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'E OKAN BURUK

Öte yandan Başakşehir de, Rizespor ile yollarını ayıran Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sezonu 2. sırada tamamlayan Başakşehir, İstanbul'da yaşamak için Rize'den ayrılan Okan Buruk'un menajeri ile yaptığı görüşmede tüm şartlarda anlaştı. Avcı'nın ayrılığının ardından Başakşehir de Okan Buruk ile resmi imzaları atacak.

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