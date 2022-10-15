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Spor

Abdullah Avcı Beşiktaş'a yenilmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmedi.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Abdullah Avcı Beşiktaş'a yenilmiyor
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın İstanbul takımlarına karşı deplasmanda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Avcı, döneminde bordo-mavililer, siyah-beyazlı takıma karşı kaybetmedi.

10 Kasım 2020'de sözleşme imzaladığı bordo-mavili takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, görev süresi boyunca Spor Toto Süper Lig'de İstanbul takımlarıyla deplasmanda 13 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu maçlarda 20 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Karadeniz ekibi, Avcı döneminde, İstanbul takımları karşısında tek yenilgisini şampiyon tamamladığı geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla yaşadı.

BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı döneminde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı maçları kaybetmedi. Deplasmanda oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Avcı, sahadan 2-1'lik skorlarla ayrıldı.

Trabzonspor, ligin ilk haftasında İstanbulspor'u Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0 mağlup ederken Ümraniyespor'u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 1-0 yendi.

İSTANBUL'DA İKİ SÜPER KUPA

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul'da 2 Süper Kupa alma başarısı da gösterdi. Bordo-mavililer, 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de de Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine getirdi.

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