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Spor

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı böyle devirecek!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu akşam Beşiktaş ile oynayacakları maçın planını oyuncularına açıkladı.

Fanatik6 Kasım 2021 Cumartesi 09:18 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:18
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç toplantısında hafta boyunca çalıştıkları konuların üstünden geçti. Beşiktaş'ın bu sezonki tüm maçlarını ekibiyle analiz eden Fırtına'nın hocası, 'sabırlı oyun' vurgusu yaptı. Avcı, "Özellikle savunmada yüksek konsantrasyonla hep doğru durmalıyız, eksik yakalanmamalıyız. Skor ne olursa olsun disiplinden asla kopmayacağız. Top bize geçtiğinde de kaleye hızlı gideceğiz. Mesafeleri çabuk katedeceğiz. Sabırlı bir şekilde planımızı uygulayacağız" sözleriyle takımına seslendi.

3 YILDIZA ŞUT EMRİ

Beşiktaş'ın duran toplarda sıkıntı yaşadığını da hatırlatan Abdullah hoca, serbest vuruşların ve kornerlerin önemine dikkat çekti. Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme gibi isimlerden sık sık rakip kaleye şut atmalarını isteyen Avcı, hücum oyuncularına "İleride kalmak yok, takım savunmasına herkes yardım edecek" dedi.

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