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Spor

Abdullah Avcı: Bir sürü şey yedik kafamıza

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Kayserispor'a elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Mayıs 2022 Salı 23:32 - Güncelleme:
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kupada Kayserispor'a 4-2 yenildikleri maçı değerlendirdi.

Oyun için konuşan Avcı, "Böyle bir şiddetli baskı bekliyorduk. İlk devrenin başında 6-7 tane top kaybı yaptık. Bizim gibi bir takımın oyunun son döneminde 2 gol yememeli. Penaltı pozisyonunu net göremedim bir şey diyemem." dedi.

Kayserispor taraftarlarının sahaya yabancı madde atmasını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Biz bu ülkenin şampiyonuyuz. Geçen hafta Hatay'da bize saygı gösterdiler. Emniyet sahaya giren insanları kontrol etmiyor mu? Çakmak, su... Bir sürü şey yedik kafamıza. Ben oyunun içinde kalmak istiyorum. Bugün gerçekten çok üzüldüm yaşananlara. Kayserispor'a finalde başarılar dilerim." sözlerini kullandı.

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