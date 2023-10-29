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Spor

Abdullah Avcı: Birbirimiz için oynamak zorundayız

Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Fanatik29 Ekim 2023 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Birbirimiz için oynamak zorundayız
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük maçı öncesi takımla yaptığı son toplantıda "Birlikte oynamak, birbirimiz için oynamak zorundayız" dedi.

Trabzonspor'un teknik patronu, "Trabzonspor'a bir kazanıp, bir kaybetmek yakışmıyor. Kaliteli ve kapasitesi yüksek oyuncularsınız. Yeter ki sahada yüksek enerji verelim. Herkesin birbirine yardımcı olduğu, daha iyisi için ittiği bir takım görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DEPLASMANDA ÇIKIŞ MAÇI

Bu sezon dış sahadaki 4 maçının 3'ünü kaybeden Trabzonspor, geçtiğimiz sezon da Abdullah Avcı yönetiminde çok kötü bir performans göstermişti. Tecrübeli hoca, ikinci döneminin ilk dış saha mücadelesinde olumsuz seriyi noktalamak istiyor.

Bordo-Mavililer, Karagümrük'ün ardından önümüzdeki hafta Fenerbahçe'ye Kadıköy'de konuk olacak. Karadeniz temsilcisi, geçen sezon deplasmanda Karagümrük'e 4-1 yenilmişti. Bu karşılaşma aynı zamanda rövanş anlamı taşıyor.

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