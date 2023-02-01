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  • Abdullah Avcı: Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı
Spor

Abdullah Avcı: Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

1 Şubat 2023 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
Abdullah Avcı: Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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"Son üç deplasmandan alışık olmadığımız sonuçlar aldık, bu bizleri üzdü ve bunları bir an evvel telafi etmek istiyoruz. Bu mağlubiyetler adım adım bizi lig yarışından birazcık uzaklaştırdı."

"Bugün istekli, coşkulu oynayıp kazanarak, bizim için iki tane daha hedef var Türkiye Kupası ve Konferans Ligi. Tekrar burada moral kazanmak ve diğer kulvarlara zihinsel olarak hazırlanmak gerekiyor. Umarım bunun karşılığını alırız."

Trabzonspor 38 puan ile 5. sırada bulunuyor ve zirve takibini sürdürüyor.

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