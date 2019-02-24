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Abdullah Avcı: Bursaspor'un şampiyonluğunu örnek alıyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bursaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Bursaspor'a karşı alınan galibiyetin önemine değinirken şu ifadeleri kullandı:

"Malum hava şartları, iki gündür maç oynanacak mı oynanmayacak mı, maç oynanmak istenilmiyor mu gibi... 50-60 kişilik personele teşekkür ederim. Maç saha ve hava şartları birçok senaryonun ortaya çıkacağı bir ortamda oynandı. Ligin en yaşlı takımı ve en genç takımı oynadı. Rakip ikili mücadeleyi en çok kazanan takım. Başakşehir bu pas oyunun oynayabilecek mi, santrfosuz bir oyun. Sahada ne gerekiyorsa onu yaptık, ilk gole kadar yüzde 70 topa sahip olduk, koşu mesafemiz fazlaydı. Bu hava şartlarında net bir skor. O nedenle oyuncularımın konsantrasyonu yüksekti ve sahada ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptılar. Net bir galibiyet aldılar. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bursaspor'un şampiyonluğunu örnek alıyoruz ve başarılar diliyoruz."

(DHA)

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