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Abdullah Avcı: 'Büyük aşklar böyle başlar'

56 yaşındaki teknik adam, “Sevilla’nın ilgisi vardı ama Beşiktaş duygusu acayip bir duygu daha güzel. İlk şampiyonluğumu Siyah-Beyazlı kulüpte yaşamak istiyorum. İnşallah Şenol Güneş gibi olurum” şeklinde konuştu.

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STAR

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk şampiyonluğunu Siyah-Beyazlı kulüpte yaşamak istediğini belirtti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde açıklamalarda bulunan Avcı şunları söyledi: “4 sezon görev yapan ve ilk şampiyonluğunu burada yaşayan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile benzetiliyoruz. İnşallah Şenol hoca gibi olurum.”

ÇOK TUTKULU BİR TARAFTARIMIZ VAR

“Sevilla’nın ilgisi vardı ama Beşiktaş duygusu daha güzel. O yüzden olmadı. Bu acayip bir duygu. Beşiktaş’a teknik direktör olduktan sonra sokakta bu duyguyu yaşıyorum. Buraya geldikten sonra hayatımda birçok şey değişti. Bu yola, ‘Bizim yolumuz başka’ diye bir mottoyla çıkıldı. Tutkulu ve duygulu bir seyircimiz var. Taraftarın beklentileri ve bana olan saygıları bile inanılmaz bir duygu hissettiriyor.”

BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİ FUTBOLU BİLİYOR

“Başakşehir’de görev yaparken ‘Yere yatsana’ şeklinde tezahürat yapıldı. Demek ki büyük aşklar böyle başlıyormuş. Bana hiç küfür etmediler. Futbolu biliyorlar. Şu ana kadar inanılmaz bir destek var. Benim iyi bir oyun oynatıp, iyi bir skor alacağıma o kadar çok inanmışlar ki bu da benim üzerimde güzel bir baskı oluşturuyor. Bana sorumluluğumu hissettiriyor.”

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